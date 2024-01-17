Manisa'da Depremzedelere Destek İçin Anlamlı Proje

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde yaralar birer birer sarılırken Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde anlamlı bir projeye imza atıldı. İletişim Fakültesi öğrencilerinin 'Gönülden Potaya' isimli projesi kapsamında şubat ayının ilk haftasında oynanacak olan Manisa BBSK-Tofaş maçının gelirinin Manisa'da yaşayan depremzedelere verileceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediyespor Kulübü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Manisa'ya yerleşen depremzede ailelere destek olunması adına önemli bir adım daha tamamlandı. MCBÜ İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan 'Gönülden Potaya' isimli proje yapılan planlamaların ardından tüm kurumların destek verdiği bir yapıya dönüştü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Büyükşehir Belediyespor Kulübü nezdinde projeye ciddi bir destek sağladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün Şubat ayının ilk haftasında oynayacağı Tofaş maçının gelirinin Manisa'ya yerleşen depremzede ailelere verileceği kamuoyuna duyuruldu. Proje ile ilgili MCBÜ'de bir açıklama yapıldı. MCBÜ Rektörü Rana Kibar'ın makamında yapılan açıklamada, Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Orhan Elmalı, Gökmen Aytaç ve Engin Altun'un yanı sıra AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, MCBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin, Prof. Dr. Kadir Ay ve Prof. Dr. Oktay Üçer, Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Göksel Topcu, İletişim Fakültesi Doç. Dr. Pınar Güner Koçak ile proje ekibinden Cemre Aydemir, Büşra Vapurcu, Yağmur Nazlı Baydoğan, Pınar Bahadır ve Metin Mert Demirer yer aldı.

Bora Çaylan: "Depremzedelerin unutulmaması için çok önemli bir proje"

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan yaptığı açıklamada, "Genç arkadaşlar bizi ilk olarak ziyarete geldiğinde biz şunun farkına vardık. Kendilerine de söyledim. Çıktıkları yol çok zorlu bir yol değildi. Çünkü, depremzedelerle ilgili gidecekleri her kapının onlara açılacağını söyledim. Çekinmeden her kapıya gidebileceklerini ifade ettim. Çünkü bütün kurumlar depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir şey yapmak istiyordu. Sadece bu fitili yakacak bir ateş lazımdı. Öğrencilerimiz de bu işi iyi yaptı. Bütün kurumları hareketlendirdiler. Biz elimizden gelen katkıyı vermek için oyuncularımızı ve kulübümüzü projeye dahil ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün deprem bölgesine ve depremzede vatandaşlarımıza her türlü desteği verdi. Bu projeyi de Sayın Başkanımıza sunduğumuzda hemen kabul etti ve gerekli desteğin verilmesi için bizleri görevlendirdi. Burada öğrencilerimizin yaptığı en önemli şey şudur ki; maddi destek her türlü sağlanıyor. Maddi yaralar kapanıyor. Biz depremden etkilenen vatandaşlarımız unutulmasın diye böyle bir projeye destek veriyoruz. Rabbim bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Rektör Kibar: "Emek veren herkese teşekkür ediyorum"

Manisa CBÜ Rektörü Rana Kibar da, farkındalığın oluşturulması bakımından projenin ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi ülkemizin bugüne kadar yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesiydi. Bunun unutulmaması, bir yıl sonra da gündeme getiriliyor olması çok önemli. Gençlerimizin çok güzel fikirleri var. Bu proje de bunlardan bir tanesi. Öğrencilerimizin böyle bir proje içerisinde olmasından ayrıca mutlu olduk. Yapılan bu proje sizlerin de biraz önce ifade ettiği gibi gerçekten birçok kurumu bir araya getiren çok güzel bir etkinlik olmuş. Burada görüyorum ki tüm kurumlar, kuruluşlar birer paydaş olarak yer almış ve projenin başladığı andan itibaren sonuna kadar gelinmiş. İnşallah maçın oynanması ile birlikte somut halini alacak. Bu destekte maçın geliri ihtiyaç sahiplerine iletilecek. Emek veren herkese, böyle bir projeye destek veren herkese katkıları için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah çok daha büyük projelerin yapılmasına vesile olur" diye konuştu.. - MANİSA