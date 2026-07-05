Manisa'da B-reçete seferberliği

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünlerinin kontrollü ve kayıtlı kullanımını sağlayan B-Reçete Sistemi'nin sorunsuz uygulanması için 17 ilçede sahaya indi. Üretici ve bayilere destek veren ekipler, cumartesi günü de hizmet vererek işlemlerin aksamaması için görev yaptı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan B-Reçete Sistemi kapsamında il genelindeki 17 ilçede yoğun çalışma yürütüyor. Bitki koruma ürünlerinin bilinçli, kontrollü ve kayıtlı kullanımını hedefleyen sistemin sorunsuz uygulanması amacıyla ilçe müdürlükleri cumartesi günü de üreticilere hizmet verdi.

B-Reçete Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin kullanımında izlenebilirliğin artırılması, gereksiz ve hatalı ilaç kullanımının önlenmesi, insan sağlığı ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Sistem sayesinde üreticilerin doğru zamanda, doğru ürünü ve doğru dozda kullanmaları sağlanırken, güvenilir gıda arzının güçlendirilmesine de katkı sunuluyor.

Üreticilerin bitki koruma ürünlerine erişiminde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Manisa'nın 17 ilçesindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde teknik personel hafta sonu da görev yaptı. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında telefon numarası güncelleme, taahhüt oluşturma ve B-Reçete işlemleri konusunda üreticilere destek verildi.

Öte yandan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, uygulamanın ilk günlerinde sahadaki süreci yerinde değerlendirmek amacıyla il genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerini de ziyaret etti. Ziyaretlerde sistemin işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, uygulamaya ilişkin talep ve öneriler de dinlendi.

Yetkililer, B-Reçete Sistemi'nin hem üreticilerin hem de tüketicilerin sağlığını koruyan önemli bir uygulama olduğunu belirterek, üreticilerin ihtiyaç duydukları her konuda il ve ilçe tarım müdürlüklerinden destek alabileceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı