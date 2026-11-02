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Manisa'da 17 ilçede 62 branşta okul sporları sezonu 60 bin öğrenci hedefiyle başladı

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Manisa'da 17 ilçede 62 branşta okul sporları sezonu 60 bin öğrenci hedefiyle başladı
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Manisa'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları sezonu judo, voleybol, dart, kros ve taekwondo müsabakalarıyla başladı. 17 ilçede 62 branşta düzenlenecek müsabakalarla sezon boyunca 60 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedefleniyor.

Manisa'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları sezonu, judo, voleybol, dart, kros ve taekwondo müsabakalarıyla başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 17 ilçede, 62 farklı branşta düzenlenecek müsabakalarla bu sezon 60 bin öğrencinin sporla buluşturulması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri, Manisa'da düzenlenen açılış programıyla başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yeni sezonun ilk müsabakalarında öğrenciler, farklı branşlarda mücadele ederek sezonun ilk heyecanını yaşadı. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisine Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans Şube Müdürü Orçun Sarıgül, antrenörler ve sporcular katıldı. Judo, voleybol, dart, kros ve taekwondo branşlarında başlayan müsabakalarla birlikte Manisa genelinde okul sporları heyecanı tüm ilçelere yayılacak.

17 ilçede 62 branşta spor heyecanı yaşanacak

2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Manisa'nın 17 ilçesinde, 62 farklı branşta okul sporları müsabakaları gerçekleştirilecek. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenecek organizasyonlarda öğrenciler, hem bireysel hem de takım sporlarında başarı elde etmek için mücadele edecek.

İl birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar, grup, yarı final ve Türkiye finallerine katılarak Manisa'yı ulusal düzeyde temsil etme fırsatı yakalayacak. Okul sporları faaliyetleriyle öğrencilerin sportif yeteneklerinin keşfedilmesi, spora yönlendirilmesi ve erken yaşlardan itibaren spor kültürü kazanmaları amaçlanıyor.

"60 bin öğrencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yeni okul sporları sezonuna ilişkin değerlendirmesinde, okul sporlarının gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Manisa olarak yeni okul sporları sezonuna büyük bir heyecan ve güçlü hedeflerle başlıyoruz. Bu yıl 17 ilçemizde, 62 farklı branşta düzenleyeceğimiz müsabakalarla 60 bin öğrencimizi sporla buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim için okul sporları yalnızca madalya kazanılan bir yarışma organizasyonu değil, aynı zamanda gençlerimizin yeteneklerini keşfettiği, kendilerine güvenmeyi öğrendiği ve geleceğe daha güçlü hazırlandığı önemli bir eğitim sürecidir. Her öğrencimizin en az bir spor branşıyla tanışmasını, sporun disiplinini, takım ruhunu ve mücadele kültürünü kazanmasını önemsiyoruz. Manisa, yetiştirdiği başarılı sporcularla Türk sporuna önemli katkılar sunan bir şehir. Amacımız, bu güçlü altyapıyı daha da geliştirerek okullarımızdan yeni yetenekler çıkarmak, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek ve sporun bir yaşam kültürü haline gelmesini sağlamak. Bu süreçte emeği bulunan okul yöneticilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, yeni sezonda mücadele edecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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