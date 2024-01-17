Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 4 Şubat Pazar günü TOFAŞ ile oynayacağı müsabakanın geliri, Manisa'da yaşayan depremzedelere bağışlanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğinde hazırlanan "Gönülden Potaya" adlı proje kapsamında TOFAŞ maçının geliriyle şehirdeki depremzede ailelere destek olunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Bora Çaylan, iletişim fakültesi öğrencilerine projeye katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz de bu işi iyi yaptı. Bütün kurumları hareketlendirdiler. Biz elimizden gelen katkıyı vermek için oyuncularımızı ve kulübümüzü projeye dahil ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da öğrencilerini duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. Projenin maçın oynanmasıyla somut bir hale dönüşeceğini belirten Kibar, "Maçın geliri ihtiyaç sahiplerine iletilecek. Emek veren herkese, böyle bir projeye destek veren herkese katkıları için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah çok daha büyük projelerin yapılmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.