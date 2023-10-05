Manisa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu maçında Porto'yu 80-70 mağlup ederek lider tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Porto'yu mağlup ederek lider tamamladı

Salon: Muradiye

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya)

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russsell 12, Cruz 17, Luther 15, Anderson, Terry 10, Ayberk Olmaz 7, Roberson 16, Ragıp Atar 2, Dorukhan Engindeniz, Berkay Sinirlioğlu 1

Porto : Melvin 13, Barber 13, Omlid 6, Fayne 18, Kloof 10, Camacho de Sa 2, Cardoso 6, Gomes, Guerreiro 2, Queiroz, Silva

1. Periyot: 23-14

Devre: 43-32

3. Periyot: 65-49

Manisa'da düzenlenen Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Portekiz temsilcisi Porto'yu 80-70 mağlup etti.

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan müsabakanın 5. dakikası Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Cruz ve Berkay Sinirlioğlu'nun etkili oyunuyla farkı açan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 23-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, farkı 12 sayıya çıkardı. 28-16. Üstünlüğünü devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Russell ve Roberson'un etkili oyunuyla 15. dakikaya 33-24 önde girdi. Kalan bölümde Terry ve Cruz'un sayılarıyla farkı koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 43-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Roberson, takımına 10 sayılık katkı sağladı. Maçın 25. dakikasına 54-44 üstün geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, periyodu da 65-49 üstün bitirdi.

Son periyotta Fayne ve Cardoso'nun sayılarıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor'a cevap veren Porto, müsabakanın bitimine 5 dakika kala farkı 5 sayıya kadar indirdi: 67-62. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçı 80-70 kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla eleme grubunu lider tamamlayarak, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda normal sezonda mücadele etme hakkı kazandı.