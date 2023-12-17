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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 98-95 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bursaspor İnfo Yatırım'ı 98-95 yendi. Müsabaka boyunca iki takım arasında büyük bir mücadele yaşandı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönültaş

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Duval 9, Cruz 32, Luther 14, Dorukhan Engindeniz 5, Terry 10, Russell 13, Ege Arar, Mustafa Baki Görür 10, Ayberk Olmaz 3, Kaan Sarıaslan 2

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 16, Michineau 28, Brown 21, Sarper David Mutaf 6, Hamilton 8, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 10, Ahmet Can Duran, Mehmet Atalan, Metin Türen 6

1. periyot: 21-30

Devre: 37-57

3. periyot: 69-79

Beş faulle çıkanlar: 32.37 Enes Berkay Taşkıran, 37.17 Hamiton (Bursapor İnfo Yatırım)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bursaspor İnfo Yatırım'ı 98-95 yendi.

Müsabaka her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. 3 sayı çizgisinin gerisinden yaptığı atışlarda yüksek isabet oranı yakalayan Bursaspor İnfo Yatırım, 5 dakikayı 16-10 önde geçtiği periyodu, Michineau'nun etkili oyunuyla 30-21 üstün tamamladı.

Konuk ekip, ikinci çeyreğe hızlı başladı. Cruz'un sayılarına Enes Berkay Taşkıran ile cevap veren Bursaspor İnfo Yatırım, farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 42-25. Kalan dakikalarda hücumlarından yararlanamayan rakibine karşı farkı açan Bursaspor İnfo Yatırım, soyunma odasına 57-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe baskılı başlayan rakibine karşı üstünlüğünü devam ettiren Bursaspor İnfo Yatırım, 25. dakikada farkı korudu: 66-48. Kalan dakikalarda hızlı hücumlarında Cruz ve Terry ile sayılar bularak farkı kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a Michineau ve Brown ile bulduğu 3 sayılık atışlarla cevap veren Bursaspor İnfo Yatırım, periyodu 79-69 üstün bitirdi.

Final periyodunda ev sahibi ekip etkili başladı. Son 5 dakikasında Bursaspor İnfo Yatırım, 91-80 önde girdiği bölümde baskısını arttıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 3 dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 87-91. Savunma Terry ile hücumda ise Cruz ile etkili olan ev sahibi ekip, maçın bitimine 29 saniye kala Dorukhan Engindeniz'in 3 sayılık atışıyla ilk kez öne geçti: 96-93. Büyük heyecana sahne olan kalan bölümde savunmada etkili olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 98-95 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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