Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti. Maçın detayları ve skorları haberde yer alıyor.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russell 16, Cruz 35, Sinan Sağlam 2, Luther 9, Terry 16, Berkay Sinirlioğlu, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz 5, Anderson 5, Dorukhan Engindeniz, Ragıp Berke Atar 2

Bahçeşehir Koleji: Arca Tülüoğlu 8, Jerry Boutsiele 17, Taylor 15, Cavanaugh 12, Bouteille 19, Hadi Özdemir 3, Egemen Güven 2, Can Maxim Mutaf, Scrubb 7, Berkay Candan 5

1. Periyot: 20-27

Devre: 45-46

3. Periyot: 63-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu açılış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz'un sayılarıyla 6-0 öne geçti. ilk 5 dakikası 12-12 eşitlikle geçilen periyodun kalan bölümünde Bouteille ve Cavanaugh'la etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında etkili oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, Hadi Özdemir ve Bouteille ile bulduğu sayılarla maçın 15. dakikasını 38-32 galip durumda geçti. Terry ve Cruz'la etkili olan rakibi karşısında Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

İkinci yarının başında 47-47 beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada 54-53 öne geçmesine rağmen, son çeyreğe 63-63 eşitlikle girildi.

Dördüncü periyot karşılıklı sayılarla çekişmeli başlarken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Cruz, Bahçehir Koleji'nde ise Taylor'un etkili oldu. Müsabakanın son 5 dakikasına konuk ekibin 75-74 üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde pota altında Russell ve Cruz ile sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son hücumdan yararlanamayan rakibi karşısında müsabakadan 90-88 galip ayrıldı.