Manisa BŞB'de Recep gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa BŞB'de Recep gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa BŞB'de Recep gitti

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Recep Doğrusöz'le yollar ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Recep Doğrusöz'le yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı yönetim 2 yıldır kulüpte forma giyerek geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde yaşanan şampiyonluğa büyük katkı yapan 36 yaşındaki şutör guard için veda mesajı yayınlayıp teşekkür etti.Geçen sezon 3.2 sayı, 0.8 ribaund, 0.9 asist ortalamaları tutturan 1.92 boyundaki basketbolcunun Mersin BŞB'yle anlaştığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi basketbol Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title