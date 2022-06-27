Manisa BŞB'de Recep gitti ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Recep Doğrusöz'le yollar ayrıldı. ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Recep Doğrusöz'le yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı yönetim 2 yıldır kulüpte forma giyerek geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde yaşanan şampiyonluğa büyük katkı yapan 36 yaşındaki şutör guard için veda mesajı yayınlayıp teşekkür etti.Geçen sezon 3.2 sayı, 0.8 ribaund, 0.9 asist ortalamaları tutturan 1.92 boyundaki basketbolcunun Mersin BŞB'yle anlaştığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi basketbol Manisa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Manisa BŞB'de Recep gitti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.