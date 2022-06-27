Manisa BŞB'de Recep gitti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Recep Doğrusöz'le yollar ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'da takım kaptanı Recep Doğrusöz'le yollar ayrıldı.
Yeşil-beyazlı yönetim 2 yıldır kulüpte forma giyerek geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde yaşanan şampiyonluğa büyük katkı yapan 36 yaşındaki şutör guard için veda mesajı yayınlayıp teşekkür etti.Geçen sezon 3.2 sayı, 0.8 ribaund, 0.9 asist ortalamaları tutturan 1.92 boyundaki basketbolcunun Mersin BŞB'yle anlaştığı öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Spor