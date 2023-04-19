Manisa BBSK, Bursaspor maçına hazırlanıyor

Evinde oynadığı son 6 maçı da kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 25. haftasında Frutti Extra Bursaspor'u cumartesi günü ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde Son 17 haftada aldığı 9 galibiyet ile play-off potasına giren Manisa BBSK, Bursaspor'u Muradiye Spor Salonu'nda ağırlayacak. 6 takımın 10 galibiyette olduğu ligde kıyasıya rekabette ilk sezonunda play-off oynamak isteyen yeşil-beyazlı takım, 22 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'de oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Hakan Demir yönetiminde sıkı bir şekilde hazırlanan Manisa BBSK'lı basketbolcuların, amacı taraftarlarına çifte bayram yaşatabilmek.

Tek hedef galibiyet

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Artık son 5 haftaya giriyoruz. Süper Lig'de rekabet kıyasıya bir şekilde geçiyor ve gevşemeye gelmiyor. Biz de takım olarak ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem evimizdeki galibiyet serisini devam ettirmek hem de taraftarlarımıza çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Taraftar desteği sporda çok önemli ve taraftarlarımızın desteğiyle neleri başarabileceğimizi biliyoruz. Haydi Manisa! Potanın Tarzanlarını Bursaspor karşısında da yalnız bırakma" dedi. - MANİSA