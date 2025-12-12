Manisa Basket'in rakibi Tofaş
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Basket yarın Tofaş deplasmanına çıkacak. Bursa Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde son 5 maçın 4'ünü kaybeden Manisa ekibi 10 haftada 3 galibiyet elde etti. Tofaş'ın ise 5 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor