Manisa Basket, Mersin Spor'a Evinde Mağlup Oldu

Manisa Basket, Mersin Spor'a Evinde Mağlup Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Basket, evinde Mersin Spor'a 68-87'lik skorla yenildi. Mersin Spor, maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

Salon: Muradiye

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz

Manisa Basket: Dayshon Smith 11, Cardoso Pereira 11, Yiğit Onan 10, İsaiah Mobley 10, Judah Mintz 9, Jayce Johnson 6, Buğra Çal 4, Kristupas Zemaitis 4, Jay Scrubb 2, Batu Eryutlu 1, Altan Çamoğlu, Mustafa Yerkazanoğlu

Mersin Spor : Ronald March 16, Francisco Cruz 15, Anthony Cowan 14, Benjamin Bentil 11, Jackson White 8, Kartal Özmızrak 8, Ergi Tırpancı 5, Gabriel Olaseni 4, Justin Cobbs 4, Hakan Sayılı 2, Mükremin Kılıçlı, Harun Apaydın

1. Periyot: 14-19 (Mersin Spor lehine)

Devre: 29-41 (Mersin Spor lehine)

3. Periyot: 50-65 (Mersin Spor lehine) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
