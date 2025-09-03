Haberler

Manisa Basket'in Yeni Transferi Pereira, Brezilya ile Şampiyonluk Yaşadı

Manisa Basket'in Yeni Transferi Pereira, Brezilya ile Şampiyonluk Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Milli Takımı'nın FIBA Americup 2025'te şampiyon olup Arjantin'i yenmesi üzerine, Manisa Basket'in yeni transferi Maozinha Pereira da bu başarıya katkıda bulundu. Pereira final maçında süre almadı, ancak takımın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in yeni transferlerinden Maozinha Pereira, ülkesi Brezilya Milli Takımı formasıyla FIBA Americup 2025'te şampiyonluk yaşadı. Brezilya finalde Arjantin'i 55-47 mağlup edip kupaya ulaşırken Pereira maçta süre almadı. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Basket'te yönetim kurulu üyeleri Sema Görgülü Olça, Ender Yüksel, Yusuf Köseli, Alper Ayan ve Mesut Köse takımın antrenmanına ziyarette bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.