Manisa Basket'in Yeni Transferi Pereira, Brezilya ile Şampiyonluk Yaşadı
BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in yeni transferlerinden Maozinha Pereira, ülkesi Brezilya Milli Takımı formasıyla FIBA Americup 2025'te şampiyonluk yaşadı. Brezilya finalde Arjantin'i 55-47 mağlup edip kupaya ulaşırken Pereira maçta süre almadı. Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Basket'te yönetim kurulu üyeleri Sema Görgülü Olça, Ender Yüksel, Yusuf Köseli, Alper Ayan ve Mesut Köse takımın antrenmanına ziyarette bulundu.
