Manisa Basket'in Kocaeli'ye taşınmasına 100 milyonluk tazminat davası

MANİSA Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı Alper Ayan, kentin Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Glint Manisa Basket'in şok bir kararla Kocaeli'ye taşınmasının ardından, sözleşmeye aykırı hareket edildiği gerekçesiyle ilgili şirkete 100 milyon TL'lik tazminat davası açtıklarını açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı Alper Ayan, Manisa Basket'in Kocaeli'ye taşınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Manisa Basket'in önce sponsoru, ardından da kulübü satın alarak bu sezon Kocaeli'ye taşıyan Glint firması hakkında konuşan Ayan, sözleşmeye aykırı hareket edildiğini belirterek ilgili şirkete 100 milyon TL'lik tazminat davası açtıklarını söyledi. Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonda isim ve şehir değiştirerek Kocaeli'yi temsil edecek Glint Körfez Basket'in fikstürünün açıklanmasının ardından konuşan Ayan, Nisan 2024'te Manisa Büyükşehir Belediye spor Spor Kulübü'nde yönetim değişikliği yaşandığını hatırlattı.

Önceki kulüp yönetiminin yaptığı açıklamalarda basketbol branşında kulübün elinde bir yıldan uzun süreli sözleşmesi bulunan sporcu, transfer geliri, altyapı takımı ve takımı Süper Lig'de sürdürecek düzeyde sponsor bulunmadığının ifade edildiğini belirten Ayan, şunları söyledi: "Kulübün elindeki tek değer Basketbol Süper Ligi yarışmacı hakkıydı. O dönem yapılan açıklamalarda takımın Süper Lig'de kalabilmesi için çok ciddi bir bütçeye ihtiyaç duyulduğu, aksi halde küme düşme riski yaşanacağı belirtilerek çözüm olarak maçlarını Manisa'da oynaması şartıyla yarışmacı haklarının başka bir spor anonim şirketine devredildiği açıklandı. Kulüp kayıtlarını incelediğimizde yarışmacı haklarının önce 4 Temmuz 2024 tarihli ön sözleşmeyle Çetin Yılmaz'a, ardından da Manisa Basket 1994 Sportif Faaliyetleri A.Ş.'ye devredildiğini tespit ettik. Elimizde bulunan nihai sözleşmenin 4.4 maddesinde Basketbol Gelişim Ligi faaliyetlerinin 5 sezon boyunca Manisa'da gerçekleştirileceği, 5'inci maddesinde ise Manisa Basket 1994 Sportif Faaliyetleri A.Ş.'nin imza tarihinden itibaren 5 sezon boyunca ev sahibi olduğu amatör ve profesyonel lig maçlarını Manisa dışında oynaması halinde 100 milyon TL tazminat ödeyeceği açıkça yer alıyor."

"Basketbol Süper Ligi fikstür çekiminin ardından da ilgili şirketin yarışmacı haklarını maçlarını Kocaeli'de oynayacak şekilde devrettiğini üzülerek öğrendik" diyen Ayan, "Kulüp olarak resmi bir durum oluşmadan söylentiler üzerinden açıklama yapmak istemedik. Şehrin spor gündemini yakından takip ettik. Dedikodular üzerine Türkiye Basketbol 2'nci Ligi takımımızı kurmak için çalışmalara başladık ancak son başvuru gününe kadar bekledik. İlgili şirketten herhangi bir yalanlama gelmeyince başvurumuzu yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde TB2L takımımızı kurduk. Altyapıda yer alan çocuklarımız için gerekli tüm önlemleri aldık. Hiçbir sporcumuzu yarı yolda bırakmayacağız" diye konuştu.

Ayan, Manisa Basket'in Kocaeli'ye taşınmasının kesinleşmesinin ardından hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Kulüp avukatımız aracılığıyla noter ihtarnamesi gönderdik. İhtarnameyle sözleşme hükümlerine uyulmasını talep ettik, aksi durumda cezai şartın uygulanacağını bildirdik. Kulübümüzün haklarını korumak adına tüm hukuki işlemleri gerçekleştirdik. 100 milyon TL'lik dava açtık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı