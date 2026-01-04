Haberler

Galatasaray MCT Technic: 86-75
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Manisa Basket, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 86-75 mağlup ederek 5 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Maçta en skorer oyuncular Mintz ve Palmer Jr. oldu. Bu sonuçla Manisa Basket, düşme hattından uzaklaştı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

MANİSA BASKET: Smith 17, Yiğit 12, Mintz 18, Johnson 6, Pereira 16, Altan, Buğra, Stevenson, Martin 11, Zemaitis 6, Karahan, Yağız

GALATASARAY MCT TECHNİC: Robinson Jr. 8, Palmer Jr. 18, Buğrahan 10, Gillespie, White Jr 13, Rıdvan 1, Omoruyi, Can 3, Tibet, McCollum 13, Meeks 3, Muhsin 6

1'İNCİ PERİYOT: 18-24

DEVRE: 44-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-57

5 FAUL: Pereira (38.00), Johnson (39.07) ( Manisa Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Manisa Basket, sahasında konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 86-75 mağlup ederek 5 maçlık yenilgi serisine son verdi. Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Manisa Basket'ten Mintz ikinci yarıda sportmentlik dışı hareketiyle oyun dışı kaldı. Maçın en skorer isimleri 18'er sayıyla Manisa Basket'ten oyun dışı kalan Mintz ile Galatasaraylı Palmer Jr. oldu. Ak Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa Basket Başkanı Ali Mazman da maçın heyecanını yerinde yaşadı. Bu skorla 4 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, düşme hattına gerilemekten kurtuldu. Galatasaray ise yeni antrenörü Gianmarco Pozzecco yönetimindeki ilk maçta galibiyetle tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
