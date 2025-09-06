Manchester Unitedlı Onana, Trabzonspor'a ''Evet'' dedi

Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması sonucu kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, mutlu sona ulaşıyor.

MANCHESTER İLE ANLAŞMA TAMAM

Süper Lig devi Trabzonspor, 29 yaşındaki Nijeryalı kaleci Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi, bu transferde Manchester United'a kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan sözlü anlaşmaya göre sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak.

ONANA DA KABUL ETTİ

İki kulübün anlaşmasının ardındanOnana da Trabzonspor'a transfer olmayı kabul etti. Bordo-mavililer, Onana'nın temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

Andre Onana, Manchester United'daki formasını tamamen kaybetti. 29 yaşındaki kaleci, bu sezon oynanan resmi müsabakalarda milli kalecimiz Altay Bayındır'ın yedeği oldu.