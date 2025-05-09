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Manchester United ve Tottenham UEFA Avrupa Ligi Finalinde

Manchester United ve Tottenham UEFA Avrupa Ligi Finalinde
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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Manchester United, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Tottenham ise Bodo/Glimt'i 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Tottenham ise deplasmanda konuk olduğu Bodo/Glimt'i 2-0 yenerek final biletini aldı.

MANCHESTER UNITED EVİNDE DÖRT ATTI FİNALE ÇIKTI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final etabı tamamlandı. İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, sahasında İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Old Trafford'ta oynanan müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı ev sahibi geriden gelerek 4-1 kazandı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 72'nci ve 90+1'inci dakikada Mason Mount, 80'inci dakikada Casemiro ile 85'inci dakikada Rasmus Höjlund kaydetti. Athletic Bilbao'nun tek golü ise 31'inci dakikada Mikel Jauregizar Alboniga'dan geldi. Bu sonucun ardından ilk maçı da 3-0 kazanan Manchester United, adını finale yazdıran takım oldu.

TOTTENHAM FİNAL BİLETİNİ RAHAT ALDI

Gecenin diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Aspmyra'da oynanan maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi Tottenham 2-0 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 63'üncü dakikada Dominic Solanke ile 70'inci dakika Pedro Porro kaydetti. Bu sonucun ardından ilk maçı da 3-1 kazanan Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham - Manchester United finali 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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