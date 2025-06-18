Manchester United satışa koydu! Altay Bayındır'a Türkiye'den sürpriz talip
Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ı satış listesine koydu. Bunun üzerine Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, oyuncuya ilgi gösterdi ancak Altay Bayındırt, dört büyük ekip olmazsa kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Premier Lig ekibi Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi.
SATIŞ LİSTESİNE KONDU
Manchester United, 27 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ı gelecek sezon kadrosunda düşünmüyor. Bunun üzerine İngiliz devi, milli kaleciyi satış listesine koyarak gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
SÜPER LİG'DEN SÜRPRİZ TALİP
Altay Bayındır'ın geleceği merak edilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Altay Bayındır'ı transfer etmek adına ilgi göstererek temas kurdu ancak olumsuz geri dönüş aldı. Tecrübeli kalecinin kariyerine dört büyük takımda, eğer olmazsa da Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.