Manchester United, milli yıldızımız için 90 milyon euroyu gözden çıkardı

A Milli Takım'ın genç yeteneği Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında olmaya devam ediyor. Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki yıldız futbolcu, İngiltere'nin önde gelen kulüplerini peşine taktı.

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre, Manchester United, Kenan Yıldız için ilk resmi temasları gerçekleştirdi. Ancak Kırmızı Şeytanlar, genç yeteneği kadrosuna katmak isteyen tek takım değil. Haberde, Manchester City, Arsenal ve Liverpool gibi Premier Lig devlerinin de Kenan Yıldız için harekete geçtiği ve oyuncunun transfer durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

90 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Team Talk'ın haberinde, Kenan Yıldız için ciddi bir bonservis bedelinin konuşulduğu vurgulandı. Juventus'un, genç oyuncusunu kolay kolay bırakmaya niyetli olmadığı belirtilirken, 90 milyon euro civarında bir teklifin masaya gelebileceği ifade edildi.

Juventus, Kenan'ı geleceğin yıldızlarından biri olarak görürken, oyuncunun bu sezonki yükselen grafiği Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor. Premier Lig'den gelen bu yoğun ilgi, sezon sonunda büyük bir transfer yarışına dönüşebilir.