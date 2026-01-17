Haberler

Manchester derbisinde kazanan Kırmızılar oldu

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Manchester United, evinde Manchester City'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada 3 gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesi Manchester derbisine sahne olurken, Manchester United konuk ettiği Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti. Manchester derbisini 2-0'lık skorla kazanan taraf Manchester United oldu. Karşılaşmanın 65. dakikasında kontra atakta rakibini az sayıda oyuncuyla yakalayan ev sahibinde Bruno Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bryan Mbeumo takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 76. dakikasında ise Matheus Cunha'nın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği topta Patrick Dorgu, kale önünde yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Öte yandan Manchester United'ın 2'si ilk yarıda, 1'i ikinci yarıda olmak üzere toplam 3 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Manchester United'da geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick, takımın başında çıktığı ilk maç olan Manchester derbisinde 3 puan almayı başardı. Carrick, 2021 yılında da Manchester United'da 3 maçlık geçici teknik direktörlük görevinde 2 galibiyet, 1 beraberlık almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
