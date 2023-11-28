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Manchester United İstanbul'a geldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan İngiltere'nin Manchester United ekibi, İstanbul'a geldi. Manchester United kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaparak otelde konaklayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ekibi, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Manchester United kafilesi, pasaport kontrolünün ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Manchester United'in havalimanından çıkışı sırasında güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

Kaynak: AA / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Galatasaray İstanbul Güvenlik Havacılık İstanbul Futbol Spor Haberler

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