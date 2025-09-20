Haberler

Manchester United, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 yenerek puanını 7'ye çıkardı. Chelsea kalecisi Robert Sanchez, maçın başında kırmızı kart gördü. Casemiro'nun iki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazandı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 5. dakikada Chelsea kalecisi Robert Sanchez, rakip takım oyuncusu Bryan Mbeumo'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Maçın 14. dakikasında Bruno Fernandes'le öne geçen ev sahibi ekip, 37. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

45+5'de Manchester United, Casemiro'nun kırmızı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Londra ekibi, 80. dakikada Trevoh Chalobah ile 1 gol bulsa da Manchester United maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu skorla, 9. sıradaki Manchester United puanını 7'ye çıkarırken Chelsea, 8 puanla 6. sırada kaldı.

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de görev aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
