Haberler

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Galatasaray'ı 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Maçta Haaland ve Cherki'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Cherki (Dk. 82 Nico Gonzalez), Bernardo Silva, Marmoush (Dk. 67 Reijnders), Doku (Dk. 36 Foden), Haaland?

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 67 Eren Elmalı), Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 67 Torreira), Sane (Dk. 80 Kaan Ayhan), Sara (Dk. 86 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Yunus Akgün), Osimhen

Goller: Dk. 11 Haaland, Dk. 29 Cherki ( Manchester City)

Sarı kart: Dk. 19 Lemina ( Galatasaray )

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

55. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında yükselen Osimhen'in kafayla vurduğu top kaleci Donnarumma'da kaldı.

62. dakikada Haaland'ın pasıyla ceza alanında hareketlenen Marmoush'un vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

64. dakikada Sallai'nin indirdiği pasta ceza alanı içinde Osimhen topu kaleye gönderdi. Kaleci Donnarumma'nın çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

65. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cherki'nin pasını Galatasaray savunması uzaklaştırmayınca topla buluşan Ait-Nouri'nin vuruşundan kaleci Uğurcan, ayaklarıyla golü önledi.

90+1. dakikada sol taraftan gelişen Manchester City atağında ceza alanına giren Reijnder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kontrol etti.

Kalan bölümde skoru koruyan Manchester City, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna çıkarken, Galatasaray ise play-off turunda yoluna devam edecek.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek

Suriye'de Kürtlerle ilgili devrim niteliğinde karar
Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İşte hastane önündeki meydan savaşının görüntüleri
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı