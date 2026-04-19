Premier Lig'de zirve yarışışında Manchester City, Arsenal'i mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesinde kritik bir 3 puan kazandı. Maçta City'nin gollerini Rayan Cherki ve Erling Haaland atarken, Arsenal'ın golü Kai Havertz'ten geldi.

İngiltere Premier League'in 33. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Manchester ekibi, 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçerken, Arsenal 18. dakikada Kai Havertz ile skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 65. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı. Bir maçı eksik olan Manchester City puanını 67'ye yükseltirken, lider Arsenal 70 puanda kaldı. Son 5 haftaya girilirken Manchester City, şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan elde etti.

Ligin ilk yarısında Arsenal'in sahasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanırken, City bu kez rakibini mağlup ederek ikili averajda da üstünlük sağladı.

Manchester City, 34. haftada 22 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Lider Arsenal ise 25 Nisan Cumartesi günü sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. - İSTANBUL

