Futsal Şampiyonası nefes kesti

Futsal Şampiyonası nefes kesti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı. Genç B Erkekler kategorisinde Çağlayan Anadolu Lisesi A ve B takımları finalde karşı karşıya geldi. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Şampiyonası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada, Genç B Erkekler kategorisinde Çağlayan Anadolu Lisesi A ile Çağlayan Anadolu Lisesi B takımları finalde karşılaştı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Genç A-B Kız-Erkek müsabakaları, 5 Ocak Pazartesi günü oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Organizasyonda Genç A Kızlarda 7, Genç B Kızlarda 4, Genç A Erkeklerde 20, Genç B Erkeklerde ise 16 okul mücadele ederken, toplam 564 öğrenci sahaya çıktı.

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Dereceye giren okullar şu şekilde sıralandı:

Genç A Kızlar

1- Çağlayan Anadolu Lisesi

2- Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi

3- Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi

4- Manavgat Lisesi

Genç B Kızlar

1- Ilıca Gülsüm Ramazan Öz Anadolu Lisesi

2- Rukiye Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3- Özel Fark Anadolu Lisesi

4- Fethi Yılmaz Sezer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç A Erkekler

1- Şelale Anadolu Lisesi

2- MESEM

3- Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi

4- Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi

Genç B Erkekler

1- Çağlayan Anadolu Lisesi A

2- Çağlayan Anadolu Lisesi B

3- Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4- Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
