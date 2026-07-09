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Malatya Yeşilyurt Spor'da yeni sezon hazırlıkları 13 Temmuz'da başlıyor

Malatya Yeşilyurt Spor'da yeni sezon hazırlıkları 13 Temmuz'da başlıyor
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TFF 3. Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu çalışmalarına 13 Temmuz'da başlayacak. Teknik Direktör Mehmet Ak yönetiminde Malatya'da başlayacak hazırlıklar kapsamında takım, 5 hazırlık maçı oynayacak ve ilk resmi maçına 6 Eylül'de çıkacak.

TFF 3. Lig'de 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Malatya Yeşilyurt Spor yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da kentte başlayacak.

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu çalışmalarına 13 Temmuz'da başlayacak. Yeni sezonda Teknik Direktör Mehmet Ak ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, kamp döneminde 5 hazırlık maçı oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım 31 Temmuz'a kadar Malatya'da antrenmanlarını sürdürecek. Ardından 3 Ağustos'ta başlayacak kamp döneminde futbolcular, yeni sezona fiziksel ve teknik açıdan en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla yoğun bir çalışma programına tabi tutulacak.

Kamp sürecinde Malatya temsilcisi, 7, 12, 16 ve 21 Ağustos tarihlerinde dört hazırlık maçı oynayacak. Kampın tamamlanmasının ardından 24 Ağustos'ta Malatya'ya dönecek olan ekip, sezon öncesindeki son hazırlık maçını ise 29 Ağustos'ta Elazığ'da oynayacak.

Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçına ise 6 Eylül'de çıkacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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