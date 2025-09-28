Haberler

Malatya Yeşilyurt Spor ve Kırşehir Spor Berabere Kaldı

Malatya Yeşilyurt Spor ve Kırşehir Spor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 2. Grup dördüncü hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, evinde Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada dikkat çeken goller ve sarı kartlar haberin detaylarında.

Nesine 3.Lig 2.Gurup dördüncü hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Aykut Sergin, Melih Kurtuluş, Hasan Hüseyin Yazıcılar.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Eren Bilen, Mücahit Çakır, Mert Göze, Mertcan İpek (Kerem Kılıç dk.77), Yusuf, Sarohan, Yunus Emre Aydemir,( Osman Tukul dk 85.) Ozan Karabacak (Emre Furtana dk.62), Akup Anıl Karadağ, İsmail Zobu (Cemal Kaya dk. 62), Mustafa Yılmaz, Muhammed Öztürk

Teknik Sorumlu: Necip Emre Yılmaz

Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü: Orhan Kurşun, Çağdaş Şendur, Hüseyin Can Öztürk (Ümit Bayraktar dk. 86), Tolga Şahin (Muhammed Emin Ergin dk. 46), Musa Bulut (Hasan Türkyılmaz dk. 46), Caner Uzun (Muhammed Mustafa Pnarcı dk.90+2), Yusuf Ali Çakır, Ali Karakaya (Deniz Karadeniz dk.46), Yunus Emre Karakaya, Emre Kars, Mustafa Aköz,

Teknik Sorumlu: Aslan Toklu

Goller: Muhammed Öztürk (45+2), Mücahit Çakır (dk. 90+10) (Yeşilyurt Spor Kulübü), (Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü), Mustafa Aköz (dk. 49) (Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü), Hasan Türkyılmaz (dk. 81) (Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Ozan Karabacak (dk.34), Muhammed Öztürk (dk. 84), Mücahit Çakır (dk.90+10)

Kerem Kılıunç dk.90+1), Mustafa Yılmaz dk 90+7), (Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü), Hüseyin Can Öztürk (dk. 16), Yusuf Ali Çakır (dk. 35), Mustafa Aköz (dk. 45+1) Muhammed Emin Ergin dk. 73), Deniz Karadeniz (dk. 84) (Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü) - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler

İstanbul'da deprem kaosu! Mesaj geldi, uçaklar pisti pas geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
Virgil van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama

Van Dijk'tan Galatasaray maçı için açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.