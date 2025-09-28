Malatya Yeşilyurt Spor ve Kırşehir Spor Berabere Kaldı
Nesine 3. Lig 2. Grup dördüncü hafta maçında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, evinde Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada dikkat çeken goller ve sarı kartlar haberin detaylarında.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Hakemler: Aykut Sergin, Melih Kurtuluş, Hasan Hüseyin Yazıcılar.
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Eren Bilen, Mücahit Çakır, Mert Göze, Mertcan İpek (Kerem Kılıç dk.77), Yusuf, Sarohan, Yunus Emre Aydemir,( Osman Tukul dk 85.) Ozan Karabacak (Emre Furtana dk.62), Akup Anıl Karadağ, İsmail Zobu (Cemal Kaya dk. 62), Mustafa Yılmaz, Muhammed Öztürk
Teknik Sorumlu: Necip Emre Yılmaz
Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü: Orhan Kurşun, Çağdaş Şendur, Hüseyin Can Öztürk (Ümit Bayraktar dk. 86), Tolga Şahin (Muhammed Emin Ergin dk. 46), Musa Bulut (Hasan Türkyılmaz dk. 46), Caner Uzun (Muhammed Mustafa Pnarcı dk.90+2), Yusuf Ali Çakır, Ali Karakaya (Deniz Karadeniz dk.46), Yunus Emre Karakaya, Emre Kars, Mustafa Aköz,
Teknik Sorumlu: Aslan Toklu
Goller: Muhammed Öztürk (45+2), Mücahit Çakır (dk. 90+10) (Yeşilyurt Spor Kulübü), (Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü), Mustafa Aköz (dk. 49) (Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü), Hasan Türkyılmaz (dk. 81) (Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Ozan Karabacak (dk.34), Muhammed Öztürk (dk. 84), Mücahit Çakır (dk.90+10)
Kerem Kılıunç dk.90+1), Mustafa Yılmaz dk 90+7), (Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü), Hüseyin Can Öztürk (dk. 16), Yusuf Ali Çakır (dk. 35), Mustafa Aköz (dk. 45+1) Muhammed Emin Ergin dk. 73), Deniz Karadeniz (dk. 84) (Ejderoğlu Kırşehir Spor Kulübü) - MALATYA