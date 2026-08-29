Malatya'da 15 Ülkeden 1200 Sporcu Güreşte Yarışıyor

Malatya'da 15 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı Malatya Uluslararası Güreş Turnuvası'nın ikinci gününde sporcular, derece elde etmek için minderde ter döktü.

14 Yaş Altı Milli Takımı Antrenörü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, turnuvanın ikinci gününde Orduzu Spor Kompleksi'nde müsabakaların devam ettiğini söyledi.

Organizasyonun Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Özdemir, "Alt yaş gruplarında, 10 yaş altı ile 15 yaş altı arası uluslararası turnuva Türkiye'de yoktu. 'Değişiklik olsun, Malatya'ya getirelim.' dedik. Turnuvamıza 1200 sporcu katıldı. Burada birbirinden güzel, çekişmeli maçlar var. Amacımız alt yaşlardaki çocukları yabancı sporcularla güreştirerek daha iyi şekilde Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlamak." diye konuştu.

Özdemir, gelecek yıl turnuvanın ikincisini düzenleyeceklerini belirterek, organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA