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Malatya spor haberi: Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci

Malatya spor haberi: Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası sevinci

Malatya haberler: Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde ettiler.

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Malatyalı yüzücüler, katıldıkları Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya elde ettiler.

Açıksu Yüzme Milli Takım Seçmesi 5-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlendi. Malatya'dan Türkiye Şampiyonasına 10 sporcu katıldı.

Malatyalı sporculardan Burcunaz Narin 7 bin 500 metre de Türkiye birincisi, Tuna Erdoğan ise 5 bin metre de Türkiye ikincisi oldu.

Başarılı olan iki sporcu da Milli Takıma seçildiler. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Malatya Türkiye Spor Haberler

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