Röveşata golünün kahramanları ödüllendirildi

Malatya'da Okul Sporları futbol müsabakalarında attığı röveşata golüyle dikkat çeken Ensar Gölgeli ile asisti yapan Yiğit İlyas Bingöl, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları futbol müsabakalarında Atatürk Ortaokulu ile Sümer Ortaokulu arasında oynanan karşılaşma, tribünleri ayağa kaldıran bir gole sahne oldu. Yiğit İlyas Bingöl'ün ceza sahasına gönderdiği isabetli orta, Atatürk Ortaokulu kaptanı Ensar Gölgeli tarafından havada tamamlandı. Topun yere değmesine izin vermeden yapılan röveşata vuruşu ağlarla buluşurken, tribünlerde büyük coşku yaşandı. Golün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, genç sporcular spor kamuoyunun da dikkatini çekti.

Karşılaşmada yaşanan bu özel anın ardından röveşata golünün sahibi Ensar Gölgeli ile asisti yapan Yiğit İlyas Bingöl, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törende konuşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, genç sporcuların başarısını takdir ederek, "Genç sporcularımız Yiğit İlyas Bingöl ve Ensar Gölgeli'nin disiplinli çalışması, cesareti ve yeteneği gerçekten takdire şayan. Modern tesislerimizin altyapısından yetişen sporcularımız Türk futbolu adına umut veriyor. Hiçbir başarı tesadüfi değildir her başarının altında mutlaka bir çalışma ve gayret vardır" dedi.

Profesyonel futbolcu olmayı hedeflediklerini belirten 13 yaşındaki genç sporcular, pozisyonun tesadüf olmadığını ifade etti. Röveşata golüne imza atan Ensar Gölgeli, pozisyon öncesinde aralarında konuştuklarını belirterek, "Pozisyon öncesinde arkadaşıma 'Ben içeriye doğru koşu atacağım, bana kavisli orta at' demiştim. Röveşata vuruşunu bu maça özel planlamadım ancak böyle bir golü her zaman hayal ettim" diye konuştu.

Yeşilyurt U14 Gençlik Grubu'nda forma giyen Yiğit İlyas Bingöl orta sahada Sergio Busquets'i, Ensar Gölgeli ise Arda Güler'i örnek aldığını söyledi. Genç sporcular, hedeflerinin "Dört Büyükler"de forma giymek ve Milli Takım'a yükselmek olduğunu kaydetti. Ödül töreni, sporculara çeşitli hediyeler verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MALATYA