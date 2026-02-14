Haberler

Malatya'da okul sporları tırmanış yarışmaları tamamlandı

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Tırmanış İl Yarışmaları, 200 sporcunun katılımıyla başarıyla sona erdi. Öğrenciler, farklı yaş kategorilerinde yarışarak hem sportif başarı elde etti hem de rekabet duygularını geliştirdi.

Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Tırmanış İl Yarışmaları, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Fatih Mehmet Çubuk, 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde dört gün boyunca yarışmalar düzenlendiğini belirten Çubuk, öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde yarışmalara katıldığını söyledi. İl düzeyinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren okulların Türkiye finallerine katılma hakkı elde ettiğini ifade eden Çubuk, organizasyonun dört hakem rotacı ve dört emniyetçi ile yürütüldüğünü kaydetti.

Yarışmaların verimli geçtiğini ifade eden Çubuk, "Öğrencilerimiz hem sportif başarıları hem de rekabet duygularını geliştirerek keyifli bir dört gün geçirdi" dedi.

Spor tırmanışın son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğine dikkat çeken Çubuk, branşın olimpiyat programında yer almasının da önemine değinerek, tırmanış sporunun okul sporları içerisinde gelecek vadeden branşlardan biri olduğunu ifade etti.

Malatya adına gurur verici bir tablo ortaya çıktığını belirten Çubuk, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla organizasyonun başarıyla tamamlandığını kaydetti. - MALATYA

