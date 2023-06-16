Malatya'da depremzede sporcular Halk Eğitim Merkezi'nde antrenman yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da depremzede sporcular, Halk Eğitim Merkezi'nde ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

Pazarcık ile Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce binanın yıkıldığı kentte afet sonrası antrenmanlarına başlayan sporcular, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Kernek Külliyesi'nde faaliyet gösteren Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nde tekvando antrenmanları yapıyor.

Aralarında milli sporcuların da bulunduğu 180 kişi, antrenörlerinin de desteğiyle depremin üzerlerindeki psikolojik izlerini silmeye çalışıyor.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, AA muhabirine, deprem sonrası bünyelerinde açılan kurslara büyük bir talep olduğunu, kursa gelen öğrencilerin sporla deprem psikolojisini üzerinden attığını söyledi.

Depremden 1,5 ay sonra yoğun talep üzerine tekvando salonunu faaliyete geçirdiklerini anlatan Kurhan, şu an 180 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kurhan, kursa katılanların aynı zamanda lisanslı sporcular olduğunu anımsatarak, "Yaklaşık 10-15 milli sporcumuz ülkemizi temsil etti. Ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiler. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ararat: "Sayımız yavaş yavaş artıyor"

Tekvando antrenörü Cebrail Ararat, kulüpte 8 yıldır Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandıklarını söyledi.

Ararat, depremlerin ardından şehir dışına çıkan öğrencilerin yavaş yavaş dönüş yaptığını ve tekvando kursuna gelmeye başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Depremden önce 300 lisanslı sporcumuz bulunuyordu. Şu anda 180 sporcumuz var. Depremden sonra öğrencilerimizi tekrar tekvandoya kazandırmaya çalışıyoruz. Çoğu sporcumuz başka illerde eğitim görüyor. Okul tatil olduktan sonra tekrar gelecekler. Şu anda sayımız yavaş yavaş artıyor. Her gün antrenman yapıyoruz. Evleri ağır hasarlı, konteyner kentte ve çadırda kalan öğrencilerimiz gelemiyorlar. Onların da en kısa zamanda geleceklerini düşünüyoruz."

Arat, 8 yılda yaklaşık 20 sporcuyu milli takıma kazandırdıklarını dile getirdi.

Kılınç: "Antrenmanları eğlenerek yapıyoruz"

Milli tekvandocu Halime Neslihan Kılınç, deprem sonrası çalışmalara 2 ay ara vermek zorunda kaldığını, hazırlıklarına daha sonra Ankara'da devam ettiğini söyledi.

Sporcu arkadaşlarının deprem sonrası farklı illere dağıldığını anlatan Kılınç, "Gittiğimiz illerde farklı kulüplerde çalışma imkanı sağlandı. Şimdi antrenörlerimiz hem zihinsel hem de fiziksel olarak bize çok destek çıkıyor. Depremi unuttuk diyebiliriz. Antrenmanları eğlenerek yapıyoruz. Hedeflerimiz aklımıza geliyor ve 'Durmak yok, aynı şekilde devam.' diyoruz. En büyük hedefim Türk bayrağını Avrupa ve dünya şampiyonlarında en yukarıda dalgalandırmak." şeklinde konuştu.