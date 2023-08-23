Malatya Arguvanspor, 23 Elazığ FK'yı 1-0 mağlup ederek moral buldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Arguvanspor, 23 Elazığ FK ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazanarak moral topladı.

Yeni sezon hazırlıkların hız kesmeden devam eden TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Arguvanspor, 23 Elazığ FK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Elazığ'da oynanan ve çekişmeli geçen müsabakanın 10. dakikasında Fhed Alshlash'ın attığı golle 1-0 öne geçen Arguvanspor karşılaşma boyunca oyun ve skor üstünlüğünü koruyarak ilk hazırlık maçını galibiyetle tamamladı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Arguvanspor Teknik Direktörü Okan Kopan, " Verimli bir müsabaka oldu, iki takımı da tebrik ederim. Bir kez daha gördük ki antrenmanlar müsabaka olmadan değer kazanmıyor. Bu maçları on beş gün önce oynamaya başlamamız gerekiyordu, mazeret bulmanın zamanını geçtik hızlanmalıyız. Fiziksel ve taktiksel anlamda eksiklerimiz var. Bir iki pozisyon için tasarruflarımız olabilir. Sonuç olarak çok çalışmamız lazım eksiklerimizin üzerine gitmeliyiz, oyuncularım bu ligin gücünü kaldıracak olgunluğa ve karaktere sahipler. Başaracağız." diye konuştu - MALATYA