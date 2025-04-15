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Mahrumlarspor, Yerköyspor'u 4-2 Mağlup Etti

Mahrumlarspor, Yerköyspor'u 4-2 Mağlup Etti
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Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda lider Mahrumlarspor, Yerköyspor'u 4-2 yenerek galibiyet serisine devam etti.

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 5. haftasında lider Mahrumlarspor, deplasmanda rakibi Yerköyspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

Hakemler: Furkan Emre Arslan, Berkecan Kalkan, Mustafa Öztürk

Yerköyspor: Fehim Çakmak, Turgut Kıvrak (Yunus Emre Kılınç dk. 59), Emre Ateş, Yusuf Kaya, Doğan Bilgin (Ali Benli dk. 72), Cengiz Çay (Eren Gözbaşı dk. 63), Turan Derecik, İsmail Aydoğdu, Fatih Demircan, Buğrahan Çiçek, İsmail Efe (Okan Gürkan Yeter dk. 59)

Mahrumlarspor: Ergin Koray Albayrak, Ünal Narinç, Abdurrahim Çopur (Emre Yolcu dk. 66), Emin Sezer, Rıdvan Dökmeci, Enbiya Kurtuluş, Halil İbrahim Arslan, Hüseyin Saltık (Aykut Yıldız dk. 84), Okan Uçar, Memduh Çiftçi (Emre Karakaya dk. 66), Duğhan Orhan Taştan

Goller: Fatih Demircan (dk. 22), Turan Derecik (dk. 75) (Yerköyspor), Duğhan Orhan Taştan (dk. 6), Enbiya Kurtuluş (dk. 23), Okan Uçar (dk. 53, dk. 71) (Mahrumlarspor) - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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