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Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir

Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde görev yapan eski yönetici Mahmut Uslu, Kayserispor karşılaşmasındaki puan kaybının ardından başkan Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısı yaptı. Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir. Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yönetimde yer alan sarı-lacivertlilerin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'na konuştu. Uslu, başkan Ali Koç ve yönetimini topa tuttu.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

3-3 berabere kalarak 2 şampiyonluk yolunda önemli 2 puandan oldukları karşılaşma sonrasında Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" sözleriyle başkan Koç ve yönetimini istifaya çağırdı.

"KULÜBÜN RUHUNU BİTİRDİLER"

Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler" sözlerini sarf etti.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

İlk kez bir kişi cesaret gösterip istifaya çağırdı helal olsun ama duyan kim. yarın sipariş haberler le yok şu dünya yıldızını getiriyoruz yok guardiyola yok yurgen klupu getiriyor haberlerini okuruz

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Mümkün değil bu adam Fenerbahçe'nin tapusunu aldı. Fenerbahçe'nin tarihinde en başarısız başkan olarak tarihe geçmesini kendine yediremiyor. Bir kere olsun şampiyon olmasını engelleyen Galatasaray'ın kaosa suruklenmesi lazım. Ama ne yaptıysa başaramadı.

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

ali koç’tan bi halt olmayacağı zaten belliydi

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Haber YorumlarıKemal A55:

Rakiplerine iftira atarak 3 puan kazanılmaz ligini rakibini ülkeni küçümseyen ligde yedek kadrolara hakem desteğine rağmen rezil top oynatan hocanı 6 ay önce 3-1 yenildiğinde gönderip başarıya aç disiplinli teknik direktör getirseydin şampiyonluk şansın yüksek olurdu pembe ali

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