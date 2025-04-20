Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yönetimde yer alan sarı-lacivertlilerin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'na konuştu. Uslu, başkan Ali Koç ve yönetimini topa tuttu.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

3-3 berabere kalarak 2 şampiyonluk yolunda önemli 2 puandan oldukları karşılaşma sonrasında Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" sözleriyle başkan Koç ve yönetimini istifaya çağırdı.

"KULÜBÜN RUHUNU BİTİRDİLER"

Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler" sözlerini sarf etti.