Mahmut Uslu, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

FENERBAHÇE Kulübü Başkanlığına adaylığını açıklayan Mahmut Uslu, "Başkanlıksa başkanlık! Bir Fenerbahçeli için en önemli gurur başkan olmaktır. Fenerbahçe ortada kalmaz, gerekirse başkanlık da olur" dedi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden ve daha önce Aziz Yıldırım yönetiminde bulunan Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenledi.

Mahmut Uslu, basın toplantısında sözlerine şöyle başladı;

"Hatırlarsanız Aziz Yıldırım'la yemek yedik, istemsiz şekilde doğum gününe döndü. Hatta Aziz Yıldırım 'iyi gün görmedik ki' demişti. Hep kötü. 7 senedir yaşamadığımız her şeyi 7 senede yaşadık, o yüzden gitmesini itiyoruz. Bu konuşmayı 3 kişiye yaptım, konuşma şöyle; yeter artık git, gitmesi gerekiyor. Para Para.. Bunu yapmayın. Ben laf kalabalığı yapıp polemiğe girmek istemiyorum. Fenerbahçe'de kötü bir durum var. O yüzden böyle bir basın toplantısı yaptım. Şekip bey güzel konuşma yaptı divan kurulu üyelerine. 'Durumumuz kötü ama özeleştiri yapın' dedi. Divan senatodur hepsini tanırım. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Durumun vahametini anlayın hakikaten. Derneklere laf söylemek istiyorum. Fenerbahçe evleri yapmak istedik. Cebimizden para koyarak Ankara'da yaptık. Yaptık çünkü inanıyorum Türkiye'nin en büyüğüyüz. Hala da öyle. Hem de 7 seneye rağmen. Ama başarı yok. Bir de dernek üyeleri 2-3 bilet almak için hiçbir şey yapmıyor. Fenerbahçe'de ölü toprağı var. Ali Koç yapamıyorsun git. Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Yanındakiler şakşakçı olabilir ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Bu kadar bilmiyordum. 2018'de verdiği sözler var. En azından 1 tanesini yapsaydın, yapamamışsın. Başkan keşke 1 kere Fenerbahçe'yi şampiyon yapsaydın. O zaman bu problemler olmazdı. Şampiyonluk eksikliği var. Muhakkak şampiyon olunulmaz ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Çocuklar ağlıyor. İnsanlar üzülüyor, o yüzden gitmen gerekiyor. Bu toplantıyı birlik beraberlik için yapıyorum. Onlar bunlar yok. FETÖ döneminde dimdik durduk. Çıtır çıtır olmadık. Sen dahil emek verdin o dönem. Bu başka kulübün başına gelse yıkılırdı. Beceremiyorsan gitmen gerekir. 'Çocuklar ağlıyor' slogan oldu ama bu bir gerçek. İnsanlar takımından ayrılamaz. Ali Koç '1 tane gömleğin düğmesini yanlış ilikledim' dediniz ama değil 5-6 kere yanlış ilikledin."

'TAKIMIN OMURGASINI BOZDUNUZ. TUTTUNUZ OYUNCULARI SATTINIZ. YERİNE DE İYİSİNİ KOYAMADINIZ'

Mahmut Uslu, sözlerine şöyle devam etti;

"2017-2018 sezonu 10 maçın 9'unda galip gelen, şampiyon olacak takım 1-0 öndeyken bile yuhalandı. Ama o takımın başında olan Aykut Kocaman ve oyuncularla kötü şekilde ayırdınız. Para pul dediniz hiçbir şey olmadığı halde suçladınız. Benim gireceğim konu şu; takımın omurgasını bozdunuz. Tuttunuz oyuncuları sattınız. Yerine de iyisini koyamadınız. O dönem sattığınız oyuncuların yerine daha iyisini de hala koyamadınız. Onlar bunlar demeyi bırakın yanlış yaptınız. Hatalarımız oldu dediniz ama hatalarınız çok fazla. Tuttun Eljif Elmas'ı da sattın. Dünya için önemli bir oyuncu oldu, gittin sattın. Napoli'yi mi şampiyon yapmak için Fenerbahçe'ye başkan oldun? Hiç mi diyaloğunuz yoktu ki Galatasaray'ın Osimhen'i ile görüşemediniz konuşamadınız. Onun yakınıyım bunun yakınıyım diyorsun bir de. Bizim tanıdığımız olmamasına rağmen biz diyalog kurabiliyoruz. Bununla yetinmediniz. Biz hiç muhalefet yapmadık 6 sene. Biz hep birliktelikle savaştık. Biz bir olmasaydık Aziz hala hapisteydi. Her konuda yanlış yaptınız. Ben her Fenerbahçeliyi severim, kulüpte çıkarları olan hariç. Ben 60 sene milli takım oyuncusu olmuşum. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptım, milli takımda antrenörlük yaptım.

Fenerbahçe hedef bir kulüptür. Hedefi şampiyonluktur. Başka bir şey değildir. Taraftarı kesmez. Biz masa tenisini bile öyle izleriz. Fenerbahçe şampiyon olacak gözüyle izleriz. Siz bu konularda da başarılı olacaksınız. Siz amatör branşlarda da başarılı değilsiniz. Yeni yetenek geliştiremiyorsunuz. Diğer takımlara bakın kendinize bakın yeni jenerasyonu yaratacaksınız. Gitmeniz gerekiyordu, gitmiyorsunuz.

'BANA ESKİDEN AĞABEY DERDİN, ŞİMDİ ÇOK KÖTÜ ŞEYLER SÖYLÜYORSUN ALİ KOÇ'

Bana eskiden ağabey derdin, şimdi çok kötü şeyler söylüyorsun Ali Koç. Bence artık sen kendin ayrıl ve büyü. İyi ekip kur, çalış, öğren. Bu dip dalga hissettiğimiz gibiyse seni imzayla gönderirler. Bence ayrıl ya da güven oyu iste. İmza ile gidersen olmaz. Bu kibirle bir gün bize yaklaşmadın. Kadromuz güzel diyorsun. Asla kabul etmiyorum. Skriniar ve Talisca haricinde rakiplerin hangi oyuncunu senden alırlar. Sen rakipten hangi oyuncuları alırsın. Sen rakibinden 4-5 oyuncu almak istersin ama rakibin kadrondan sadece son 2 transferini ister. Bizim zamanımızda en aşağı 5 tane oyuncu almak isterlerdi. Biz onlardan 1 tane almayı düşünmezdik. Sizin şimdi dediğiniz yapı dediğiniz konunun en büyüğü bizdeydi. Yapı yapı diyorsun biz onların en güçlü olduğu dönemde şampiyon olduk. Sopa yedik kurşun yedik. İsmini vermek istemediğim şehirden hiç normal çıkmadık. Sizin yapacağınız tek şey emek vermekti. Param var aldım diyorsun. Verdiğin sözlerin tam tersini yapmışsın. Hiç oyuncu almasaydın daha iyiydi.

'BU KULÜBÜN DÜZLÜĞE ÇIKMASI İÇİN BİRLİKTELİK ŞART'

Bu kulübün düzlüğe çıkması için birliktelik şart. Onlar bunlar deme. Ağabey tavsiyesi bu. Bizde her şey var. Bu takım şampiyonluğa ihtiyaç duyuyor. Hep beraber olmazsak kimse başaramaz. Taraftar böyle diyorsunuz kapıyı aç diye dalga geçiyorsunuz. Kulübün profesyonel çalışanları işini yapsın. İnsanlar unutuyor söylemem lazım. 2013'te kimse yöneticilik yapamıyordu. Nihat Özdemir beni zorla soktu. Bize omurgasız dediler FETÖ'nün en güçlü olduğu dönem. Göz kaş aile demedik. Tüm vücudumuzla beynimizle Fenerbahçe için girdik yönetime.

'FENERBAHÇE ORTADA KALMAZ GEREKİRSE BAŞKANLIK DA OLUR'

En son şunu söylemek istiyorum. Başkanlıksa başkanlık! Bir Fenerbahçeli için en önemli gurur başkan olmaktır. Fenerbahçe ortada kalmaz gerekirse başkanlık da olur.

Algı operasyonları var. Bir kulüpte futbolcular 2 kişiyi tanır bir antrenör bir başkan. Antrenör oynatır başkan para verir. Galatasaray derbisi var sen yoktun. Beşiktaş maçı oynandı. Orada olacaksınız. Burası İsveç değil. Ona karışma buna karışma olmaz. Geleceksin güç vereceksin. Devre arası gerekirse bağıracaksın. Böyle olmaz. Azizci diye adam atmayacaksın. Galatasaray - Beşiktaş - Kayseri - Samsun maçlarını da mı yapıyla kaybettin? Kazanacaksın kendi evinde. Kendi açığınızı söylerseniz onu kullanırlar. Siz oyuncunuza antrenörünüze yapı var dedirtemezsiniz. 'Sen işine bak yapı bizim işimiz' diyeceksin. Ben olduğum sürece şampiyon yapmazlar diyebilir misiniz ya? O zaman ayrılacaksın.

'ALİ KOÇ 1 HAFTA İÇİNDE KARAR VERMEZSE BEN DE İMZA VERECEĞİM'

Aziz Yıldırım başkan değil lider. Ben ne ona sordum, ne beni aradı bu süreçte. Her şeyden haberdar. Ama bu konuda hiç görüşmedim çünkü o bilir. Ben de onun ne düşündüğünü bilirim. Büyük savaşlar verdik. Bunlar yüzünden evimize haciz de geldi. Neden gitmesi gerektiğini anlattım. Ali Koç 1 hafta içinde karar vermezse ben de imza vereceğim.

Erol Bilecik'in ne olduğunu biliyorum. Galatasaray maçında o da yokmuş, kimse yokmuş, işinin ciddiyetini bilmiyor. Hamdi Akın'ı Fenerbahçeli olarak hiç sevmiyorum çünkü Ankara Belediye Başkanı ile beraber kumpas kurdular Fenerbahçe'ye. Ama dostumdur. En kötü günlerimizde bize yanlış yaptı. Hamdi işin şeyini çıkarmışsın.

Hakan Bilal'i Aziz ile ben barıştırdım. İlhan Ekşioğlu ile de konuşmadık. Londra'da iş hayatı başladı. Aziz Yıldırım şu an ki durumda iletişim kurduklarını sanmıyorum. Biz Fenerbahçe'ye verenleriz. O zaman paralar böyle değildi. Hepimiz para verdik. Para vardı da ne oldu, şampiyon olamadık. 450 milyon Euro borç vardı.

Mourinho'ya 'sen aşağı düştün, Fenerbahçe çok aşağıda gel beraber kalkalım' demişsiniz. 7 senede ağaç bile dikememişsiniz Ali Koç.

Devlette ve kamuda hizmet kesilmez devam edilir. İyi niyetle geliyorlarsa iyi oyuncular alırlarsa yeni yönetim devam eder. Biz seçim döneminde de oyuncu aldık. Bir daha şans verelim diyenleri kabul etmiyorum.

Ben 7 düvele karşı Fenerbahçe'yi savunurum. Herkesle başa baş kavga ederim ama asla Fenerbahçeli ile kavga etmem."