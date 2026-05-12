Haberler

Mahmut Bozteke: Türkün gücünü onlara gösterdim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke, mücadele ettiği İsrailli rakibi Adnan Milad'ı 2-0 yenerek büyük bir başarı elde etti. Bozteke, Türk sporunun gücünü göstermek amacıyla son saniyeye kadar savaştığını vurguladı.

PARA Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke, "Amaç sadece maçı kazanmak değil, onlara bizim gücümüzü de göstermekti. Son saniyeye kadar mücadele ettim ve Türkün gücünü onlara gösterdim" dedi.

Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde K44 erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, finalde İsrailli rakibi Adnan Milad'ı 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından Mahmut Bozteke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Mahmut, "Çok mutluyum. Paris 2024'ten sonra en büyük organizasyondu. O madalyayı da tesadüfen almadığımı kanıtladım. Bu büyük bir ekip çalışmasıdır. Madalyayı tek başıma boynuma takıyor olabilirim ama bu herkesin başarısı. Bu yüzden herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'SON SANİYEYE KADAR MÜCADELE ETTİM'

Son saniyeye kadar mücadele ettiğini dile getiren Mahmut Bozteke, "İsrailli sporcuyla maç yapmak benim için önemliydi. Amaç sadece maçı kazanmak değil, onlara bizim gücümüzü de göstermekti. Son saniyeye kadar mücadele ettim ve Türkün gücünü onlara gösterdim" ifadelerinde bulundu.

ERDEM ASLANOĞLU: ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ise, "Mahmut bizi bu başarılara alıştırdı. Paralimpik şampiyonluğundan sonra 5'inci kez Avrupa şampiyonu oldu. Mahmut başarıyı çok seviyor, biz de onunla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye adına onu alnından öpüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Tatar:

Tebrikler Mahmut'a elbette ama şu sözleri biraz sorunlu buldum açıkçası! Spor ideoloji aracı olmaktan çıkıp sadece başarı kriteri olarak değerlendirilmeli, böyle duygusal milliyetçi söylemler yapılmamalı! Cumhuriyet ilkeleri gereği tüm insanların eşit muamelesi görmesi gerekir!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGülhanım Tuncay:

Çok garip değil mi! Kadın sporcu temsiline baktığımızda hala çok az yer veriliyor, bu tür başarılar sadece erkeklere yoğunlaştırılıyor! Erkek başarıları kutlanırken kadınlar neden bu kadar göz ardı ediliyor, anlamadım!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Ali Erdoğan:

Evet haklı, Türk sporunun kapasitesi var ama keşke Avrupa standartlarında daha düzenli destek alsaydık! Batı ülkeleri para, tesis ve antrenör konusunda çok daha sistemli hareket ediyor, biz de bu şekilde olsaydık belki daha fazla madalya alırdık!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lilian Thuram, futbolculara ırkçılık konusunda söz almaları için çağrı yaptı

Dünyanın en büyük sorunlarından biri! Çözmek için herkese çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı