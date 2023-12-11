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Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Başladı

11 Aralık 2023 14:29 Güncelleme: 14:30 Abone Ol

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Mahmut Atalay Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı. Şampiyonaya dünya ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu 30 ilden 200 sporcu katıldı. Turnuvanın ilk gününde 50, 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılıyor.