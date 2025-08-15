Mağusa Türk Gücü, Yeni Sezon Hazırlıklarına Burdur'da Devam Ediyor

Mağusa Türk Gücü, Yeni Sezon Hazırlıklarına Burdur'da Devam Ediyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, 7'nci şampiyonluğu hedefleyerek Burdur'da sezon hazırlıkları yapıyor. Teknik direktör Hasan Topaloğlu, gençleşen kadro ile şampiyonluk için hedeflerini belirledi.

YENİ sezon hazırlıkları için Burdur'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü çalışmalarını sürdürdü. Bu sezon takımın başına getirilen teknik direktör Hasan Topaloğlu, "Tabii ki hedefimiz 7'nci şampiyonluğu kazanmak. Hedefimiz yeniden yapılanma, gençleşen kadroyla şampiyonluk" dedi.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü yeni sezon hazırlık çalışmalarını teknik direktör Hasan Topaloğlu yönetiminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde sürdürüyor. Mağusa Türk Gücü'nün 6 yıl arka arkaya şampiyon olduğunu söyleyen teknik direktör Hasan Topaloğlu, "Tabii ki hedefimiz 7'nci şampiyonluğu kazanmak. Ben bu sezon takıma katıldım. Buraya gelirken başkan ve yönetimle hedefimiz yeniden yapılanma, gençleşen kadroyla şampiyonluk hedefi koyduk" dedi.

Altyapıdan gelen 11 oyuncu olduğunu belirten Topaloğlu, "Transferde birkaç genç oyuncu aldık. Yeni bir kadro yapılanmasına gittik. Bu biraz süreç alacak ama şampiyonluk yarışında dışarıda kalacağız anlamını taşımıyor. 12 Eylül'de Süper Kupa maçıyla başlayacağız, kazanmak istiyoruz. Sonrasında hedefimiz lig ve Kıbrıs Kupası şampiyonluğu. 3 kupayı da hedef belirledik" diye konuştu.

Teknik adam olarak son 3 yıldır Burdur'a geldiğini, Mağusa Türk Gücü'nün ise ilk kez geldiğini aktaran Hasan Topaloğlu, şöyle dedi:

"Çok memnun kaldığım bir kamp yeri. Tesis, saha ve yaklaşım olarak çok güzel. Mağusa Türk Gücü ilk kez geliyor. Çok sıcak karşılandık. Çok yoğun bir tempoda çalışacağız. Yabancı arayışımız var. Aramıza katılacak yabancılar var. Antrenmanlarda bize verim verip veremeyeceklerini göreceğiz. İnşallah kamptan ayrılırken yabancımızı da belirlemeye çalışıyoruz. Bazı gün 2, bazı gün 3 antrenmanla yoğun bir tempoda çalışacağız. 10 numara ve kanat mevkisine transfer düşünüyoruz. Şu an temaslarımız devam ediyor. Sivasspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'le temaslarımız oldu. Oralardan getireceğimiz genç oyuncularımız olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
