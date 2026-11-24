Kocaelispor'un Hırvat savunma oyuncusu Matej Maglica, Fenerbahçe maçında attığı gole ilişkin, "Üzerine çalıştığım bir vuruş değildi. Barajın altında kimsenin yatmadığını gördüm ve şansımı denedim. Gol attığım için çok mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Kocaelispor, mücadelenin hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde başladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-siyahlıların savunma oyuncusu Matej Maglica, Fenerbahçe karşılaşmasında serbest vuruştan attığı golü ve gol sevincinin anlamını anlattı.

"Barajın altında kimsenin yatmadığını gördüm ve şansımı denedim"

Fenerbahçe maçında attığı golün önceden çalışılmış bir vuruş olmadığını belirten Matej Maglica, "Çok güzel bir maçtı. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi bu maçta forma giyen herkesin gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizle gurur duyuyorum çünkü çok iyi bir maç çıkardık. Üzerine çalıştığım bir vuruş değildi açıkçası. Ancak geçen sezon da frikikten attığım goller vardı. Kaleciyi izledim, barajla ilgili ne yaptığına ve barajın altında herhangi bir oyuncunun yatıp yatmadığına baktım. Barajın altında kimsenin yatmadığını gördüm ve şansımı denedim. Bu golü attığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Bizim görevimiz rakip forvetlerin pozisyona girmesini engellemek"

Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi'ye karşı takım olarak iyi bir savunma performansı sergilediklerini dile getiren Maglica, "Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Yalnızca ben ve Anfernee değil, forma giyen bütün arkadaşlarımız, savunmadaki, hücumdaki ve orta sahadaki bütün oyuncular, sahada bulunan herkes çok iyi bir maç oynadı. Bizim görevimiz rakip forvetlerin pozisyona girmesini engellemek. Ben de bunu en iyi şekilde yapabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu anlamda iyi bir maç çıkardığımız için çok ama çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Puanlar alabileceğimize eminim"

Çorum FK deplasmanında da Fenerbahçe karşılaşmasındaki mücadeleyi sahaya yansıtmaları gerektiğini vurgulayan Maglica, "Konsantre olmamız, elimizden gelen her şeyi yapmamız ve son maçta olduğu gibi her top için mücadele etmemiz gerekiyor. Oradan puanlar alabileceğimize eminim. Ancak daha önce de söylediğim gibi bu ligdeki bütün takımlar çok ama çok iyi. Çorum'un da pazar günü en iyi performansını sergileyeceğinden eminim. Biz de Çorum'a puanlar alma hedefiyle gideceğiz ve maçı kazanıp dönmeyi planlıyoruz" dedi.

"Kendimi başka bir oyuncuyla kıyaslamıyorum"

Geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen ve bu sezon Çorum FK'da oynayan Hrvoje Smolcic ile kıyaslanmasına ilişkin konuşan Maglica, "Bu konuyla ilgili gerçekten söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Bunu sizlerin izlemesine ve karar vermesine bırakıyorum. Ben sadece sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bütün ikili mücadeleleri kazanmaya, atabileceğim her golü atmaya ve rakibin bütün pozisyonlarını engellemeye çalışacağım. Düşündüğüm tek şey bu. Sahada takımım için var olacağım ve takım arkadaşlarıma elimden gelenin en iyisini yaparak yardımcı olmaya çalışacağım. Kendimi başka bir oyuncuyla kıyaslamıyorum. Ben böyle biri değilim ve hiçbir zaman da olmayacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı