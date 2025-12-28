Maçta sahaya giren köpeğin yaptığı şey görenleri hayrete düşürdü
Tunceli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Dersimspor-Serhat Ardahan maçında bir köpek, ceza sahasında uyuyakaldı. O anlar tribünde görenleri tebessüm ettirdi.
- Bölgesel Amatör Lig maçında sahaya giren bir köpek, kalenin önüne uzanarak uyudu.
- Hakem, köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi ve maç durduruldu.
- Köpek, teknik ekipten bir kişinin su serpmesiyle saha dışına yönlendirildi ve maç devam etti.
Bölgesel Amatör Ligâ€™de Dersimspor ile Serhat Ardahanspor, Atatürk Stadyumuâ€™nda karşı karşıya geldi.
SAHAYA GİREN KÖPEK UYUYAKALDI
Maçın ikinci yarısının başında sahaya giren köpek, kalenin önüne uzanarak uyumaya başladı. Karşılaşmayı durduran hakem, köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Sahadaki bazı futbolcuların köpeği çıkarmaya çalışmasına rağmen uykusunu bozmak istemeyen köpek yerinden kalkmadı.
GÖRENLER TEBESSÃœM ETTİ
Bunun üzerine teknik ekipten bir kişinin pet şişedeki sudan az miktar serpmesiyle köpek saha dışına yönlendirildi. Köpeğin ayrılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Sahadaki o anlar tribünlerde tebessümle karşılandı.