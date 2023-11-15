Maçta ortalık bir anda karıştı! Şarkıyı duyup gaza gelen Konyaspor maskotunu zor tuttular

Konyaspor Basketbol Takımı'nın Balıkesirspor'u yendiği maç sonrası tribünde "Konyalım" şarkısının çalınması sonrası oyuncular gerildi. Olayda Konyaspor'un maskotu yerde kalırken şarkı bir anda değişti ve Kurtlar Vadisi'nden "Cendere" çalmaya başladı. Bunun üzerine rakip oyuncuların üzerine yürümeye çalışan maskotu, oyuncular ve teknik ekip sakinleştirdi.

Balıkesirspor ile oynanan basketbol maçında Konyaspor'un maskotu kavgaya karıştı. Maç sonu ortalığın gerilmesi sonrası yerde kalan maskot daha sonra ayağa kalktı ve salonda çalan "Cendere" müziğinin de etkisiyle rakip basketbolcuların üzerine yürümeye çalıştı.

MASKOT, RAKİP SPORCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Maçın sona ermesinin ardından salonda "Konyalım yürü" parçası çaldı. Bunun üzerine saha içinde gerginlik yaşanırken Konyaspor maskotu yerde kaldı. Daha sonra yerden kalkan maskot şarkının Kurtlar Vadisi'nden "Cendere"ye dönmesinin ardından rakip basketbolcuların üzerine yürümeye çalıştı.

VİDEO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kimi basketbolsever yaşananları doğru bulmazken kimi de salonda çalan "Cendere" parçasına dikkat çekti.

İşte o anlar: