Maçlar silinirse çarşı pazar karışacak! İşte Süper Lig'de oluşacak yeni puan durumu

Deprem nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sonrası TFF, bu takımlarla maç yapacak ekiplere 3 puan ve 3 gol verilmesini kararlaştırmıştı. Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantı sonrası 7'ye 4 oyla maçların geçersiz sayılması istenirken, TFF'nin vereceği yeni karar merak konusu oldu. Hatayspor ve Gaziantep FK'nin oynadığı maçların geçersiz sayılması durumunda ise puan tablosunda ciddi değişiklikler olacak.

Beşiktaş'ın "Ligden çekilen takımların maçları geçersiz sayılsın" talebi Kulüpler Birliği'nde oylanmış ve 11 takımın 7'si siyah-beyazlılara destek verdi. Bunun üzerine gözler TFF'ye çevrildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN 6 PUANI SİLİNECEK

TFF eğer maçların geçersiz sayılması talebini kabul ederse Hatayspor ve Gaziantep FK'ye karşı 2'de 2 yapan takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor'un 6'şar puanı silinecek.

BEŞİKTAŞ ZİRVEYE ORTAK OLACAK

Ligden çekilen bu takımlarla oynadığı maçlarda Beşiktaş ve İstanbulspor 5, Adana Demirspor, Başakşehir, Ümraniyespor ise 4 puan bırakmıştı. Böylece bu takımlar da rakipleriyle aralarındaki makası daraltacak. Beşiktaş, TFF'nin maçları geçersiz sayması durumunda 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitleyecek ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirirek şampiyonluğun güçlü favorilerinden biri olacak.

İşte maçların geçersiz sayılması durumunda oluşacak yeni puan durumu:

Galatasaray / Oynanan maç: 22 / Averaj: +25 / Puan: 51

Fenerbahçe / Oynanan maç: 22 / Averaj: +30 / Puan: 48

Beşiktaş / Oynanan maç: 23 / Averaj: +25 / Puan: 48

Adana Demirspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: +17 / Puan: 40

Başakşehir / Oynanan maç: 22 / Averaj: +8 / Puan: 39

Trabzonspor / Oynanan maç: 21 / Averaj: +6 / Puan: 35

Kayserispor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -5 / Puan: 29

Konyaspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -1 / Puan: 28

Fatih Karagümrük / Oynanan maç: 22 / Averaj: +1 / Puan: 27

Alanyaspor / Oynanan maç: 23 / Averaj: -12 / Puan: 25

Antalyaspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -6 / Puan: 24

Sivasspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -7 / Puan: 23

İstanbulspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -20 / Puan: 23

Ankaragücü / Oynanan maç: 21 / Averaj: -10 / Puan: 22

Kasımpaşa / Oynanan maç: 22 / Averaj: -14 / Puan: 20

Giresunspor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -20 / Puan: 19

Ümraniyespor / Oynanan maç: 22 / Averaj: -13 / Puan: 17

Süper Lig'de mevcut puan durumu: