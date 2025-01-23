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Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları sona erdi. 9 maçın oynandığı haftada, Real Madrid en farklı skoru alarak Salzburg'u 5-1 yendi. Paris Saint-Germain ise Manchester City'yi 4-2 mağlup etti. İşte gecenin diğer sonuçları...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta yapılan 9 maçla tamamlandı.

REAL MADRİD VE CITY ŞOV YAPTI

Milli futbolcu Arda Güler'in 64. dakikada oyuna girdiği müsabakada Real Madrid, Salzburg'u 5-1 yenerek günün en farklı skorunu aldı. Manchester City'yi konuk eden Paris Saint-Germain, 53. dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakada başarılı bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı.

"Devler Ligi"nde bugün yapılan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

  • Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz): 2-1
  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa): 2-0
  • Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 5-1
  • Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere): 4-2
  • Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya): 0-1
  • Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0
  • Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre): 1-0
  • Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya): 3-0
  • Milan (İtalya)-Girona (İspanya): 1-0

LIVERPOOL VE BARCELONA SON 16'DA

Liverpool ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7'de 7 yapan İngiltere temsilcisi Liverpool, haftayı lider geçti. Kırmızılıları, 18 puanla İspanya'nın Barcelona takımı takip etti. İki ekip, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTeSKiN:

Cıty show yaptı başlık PSG 4-2 yendi ne Show'u gol yeme showumu

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Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Bir takımın 4-2 yenilerek show yaptığını haberler com sayesinde öğrendim teşekkürler haberler com iyi ki varsın

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