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Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta heyecanı 9 maçla başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Barcelona'ya 5-4 mağlup oldu. Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bologna'ya 2-1 yenildi. İşte gecenin sonuçları...

Büyük heyecanla beklenen ve futbolseverleri futbola doyuran UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, oynanan 9 maçla başladı.

BENFİCA MAÇI NEFES KESTİ

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Benfica, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta taraftarının önünde Barcelona'ya 5-4 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu 71, Orkun Kökçü ise 80. dakikada oyundan çıktı.

JUVENTUS BERABERE KALDI

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya'nın Juventus ekibi, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maça yedek başlayan milli futbolcu, 66. dakikada oyuna dahil oldu.

DORTMUND YENİLDİ

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Borussia Dortmund, ilk yarısını 1-0 tamamladığı maçta İtalyan ekibi Bologna'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

İşte gecenin sonuçları;

  • Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere): 1-0
  • Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0
  • Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 4-5
  • Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1
  • Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya): 0-0
  • Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya): 1-3
  • Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3
  • Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-1
  • Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-1
Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmir önder:

nuri sahin olmadi malesef

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