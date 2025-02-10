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Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta tartışmalı bir penaltı kararı verildi. Adana Demirspor, bu kararı protesto ederek maçın ilk yarısında sahadan çekildi. Tartışmalı penaltı kararını eski hakemler canlı yayında yorumladı. Hakemler, bu kararın açık bir hata olduğunu ve aldatma olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın sahasında Adana Demirspor ile oynadığı maçta Dries Mertens ile Semih Güler arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası verilen penaltı kararı tartışma yarattı. Adana Demirspor, bu kararı protesto ederek maçın ilk yarısında sahadan çekildi.

Tartışmalı penaltı kararı hakkındaki yorumlar şu şekilde;

"İZAHI MÜMKÜN OLMAYACAK KADAR AÇIK BİR HATA"

Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır, sübjektiftir. Türkiye ikiye bölünür, 'burada müdahale yeterliydi, yetersizdi' dersiniz. Bu, izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Semih top için ayağını yere koydu, ekstra olarak genişletmedi. Mertens topu kurtardıktan sonra, ayağının burnunun ucunu sürtecek, gelecek ve takacak. Hakemi aldatacak. Hakem buna penaltı çaldı. VAR incelemesi, kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararın yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve bu pozisyon aldatma ise hakemi monitöre davet edersiniz. Bu penaltının iptali, Mertens'in sarı kartla cezalandırılması gerekir. Hakem de VAR da sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.

Bahattin Duran: Ülkemizde, yurt dışında hakemlere sorsak yüzde kaç çıkar buna 'penaltı değil' diyenlerin oranı?

Bülent Yıldırım: Tamamına yakını.

Bahattin Duran: Ben de öyle diyorum.

Bülent Yıldırım: Belki Oğuzhan Çakır oy kullanır, 'penaltı' diye.

"BENİM İÇİN BİR ALDATMA BU"

Bahattin Duran: Bu kadar açık, benim için bir aldatma bu. Mertens götürüyor ayağını. Semih ayağını yere koydu, Mertens gitti bileğini büktü ve ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Burada Adana Demirspor'un endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, öyle bir şey değil. Tamamen Galatasaraylı oyuncu penaltıyı almak için ayağını götürüyor, vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada VAR'ın da mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum. Yüzde kaç oranında buna 'penaltı değil' denir diye. Oğuzhan Çakır'ı bu sezon en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor. Verirse yanlış çıkıyor ama genelde VAR'a kararı bırakıyor.

"KABUL EDİLEMEZ"

Deniz Çoban: Bir şeyi atlamayalım, bir FIFA hakemi önü bu kadar açıkken, bu açıdan pozisyonu takip ediyorken böyle bir kararı vermemesini beklerim. Tartışmasız, her şey önünde. Bütün şartlar oluşmuş, önü kapalı değil, uzak değil. 'Bu pozisyonu nereden izlemek istiyorsun' deseler, Oğuzhan Çakır 'şuraları boşaltın, önüm açılsın' der. Bütün koşullar oluşmuşken bu kararı vermesi hakem açısından kabul edilemez. UEFA'da da, seminerlerde de, artık eğitim paketinde de VAR'ı ikinci plana koydu UEFA. Bunu değerlendirirken VAR üzerinden olayı tartışmıyor. Biz problemlerimizi VAR üzerinden çözmeye baktığımız sürece bunları tartışmaya devam ederiz.

Bülent Yıldırım: Teşhislerimiz ve seçimlerimiz yanlış olduğu sürece hastalık giderek tedavisi mümkün olmaz bir aşamaya geliyor.

Deniz Çoban: Sahada hakemdir esas olan, kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Hakem sahada vermedi, VAR'a kaldı. Orası daha vahim. VAR çağırdığında, 'hocam size oyuncunun ayağının yerinde olduğunu ve aralarında mesafe varken teması olmadığını göstereceğim' diyecek.

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bence bu var'mış yok'muş tartışmaları değil burada konu bunu hep yapan MERTENS ve bu mertensin yaptıklarına göz yuman bu bu futbolcuyu prim ile ödüllendiren ve kaosa sebeb olan GALATASARAY KULÜBÜNE ağır CEZA verilmesi gerekiyor federasyon ve yetlililerden .adslet bekliyorux

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Haber YorumlarıHakan Sevgili:

Yabancı var neden müdahale etmedi kendileri getirdi ve 20dk sonra takımı çekti talimat nerden geldi

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bu pozisyonu tartışmak bile akla ziyan. Türk futbolu bitmiş, yapacak bir şey yok

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Bu tip aldatma durumlarına cüret eden oyunculara gerekirse sonradan incelenerek mutlaka ağır cezalar verilmeli. Örneğin 4 hafta hiçbir şekilde futbol müsabakasında çıkamamalı. Bakalım neler oluyor o zaman?

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

Mertens ve toreria bu ülke futbolu için güvenlik sorunudur.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Penaltı ne alaka, GS 'li futbolcuya hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı bile değil kırmızı kart vereceksin. Dört takımın acilen Türk futbolundan silinip gitmesi lazım.GS-FB-BJK ve TS taraftarının futboldaki baskısı dayatması çirkefliği Türk Futbolunu bu hale sokan en büyük etkendir. Tabii kukla TV yorumcularını da unutmamak lazım..

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Önce mert hakan yandaşın 8 takla attığı maçı açıklasınlar sonra dürüstlükten bahsetsinler.

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Ülkemizde yöneticisinden hakemine, futbolcusundan teknik direktörüne kadar çirkeflik diz boyu olmuş ! Yabancı Var hakemi dediler birileri de bastı düğmeye alın size yabancı hakem dedi. Bu pozisyonda kendisini yere atan fubolcunun bu Ülkede futbol hayatına son verilmeli ki örnek olsun, çirkeflik yapmaktan futbol oynamaya zaman bulamıyorlar. Fenerbahçeliler ne oldu niye susuyorsunuz ? Var hakemi Türk olsaydı ortalığı yıkardınız değil mi ?

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