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Devamı gol oldu, maçın önüne geçti: Bu pozisyonda elle oynama var mı, yok mu?

Devamı gol oldu, maçın önüne geçti: Bu pozisyonda elle oynama var mı, yok mu?
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Galatasaray'ın Başakşehir karşısında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gol, tartışmaları beraberinde getirdi. Ev sahibi takım, golden önce Victor Osimhen'in elle oynadığı itirazında bulundu. Yaklaşık 2 dakika VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu'nun incelemesini bekleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, golü geçerli saydı.

Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'e konuk olduğu maçta Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gol, tartışmalara neden oldu.

BAŞAKŞEHİR'DEN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Başakşehirli oyuncular, 59. dakikada Barış Alper'in golünden önce Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazda buldu.

HAKEM VAR'I DİNLEDİ, GOL GEÇERLİ

Bunun üzerine Atilla Karaoğlan, oyunu başlatmadan önce VAR'ın incelemesini bekledi.VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası santra yapılmasını istedi. Başakşehir cephesi, bu karara da itirazda bulunsa da sonuç değişmedi ve kısa sürede maçın en çok tartışılan pozisyonu oldu.

İşte o pozisyon;

Maçın bile önüne geçti: Elle oynama var mı, yok mu?GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıferhat göçer:

Bi maçı da hakkınızla kazanın ben kansızlar

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Haber YorumlarıDiscus:

GSın maçlara çıkmasına gerek yok. Millete tiyatro izletmeyin. GSın tüm maçları kazandığı açıklansın diğer takımlar ikincilik için mucadele etsin.

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Ben iki senedir Gs nin maçlarını izlemiyorum bu hakemler ve Var hakemlerin yüzünden Sonucu belli maçlar gs + hakem

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Haber YorumlarıRumuz:

A mı na koduğumun salakları maçı götünüzlü izliyorsunuz acun ağızlılar bizimde penaltımızı vermediler adam koluyla uzaklaştırıyor

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

ne elle oynaması ne eliyle avantaj sağlaması resmen kulağına çarpmiş

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Kudurun bakalım. Kendi takımlarının aciz futboluyla bir halt olmayacağını anlayan ezikler. Eze eze yenen Galatasaray sen ne büyüksün ki, artık kendi takimlarını tutmayı bıraktılar, senin maçlarını takip ediyorlar. Türk Futbolunun özeti, Başarı odaklı GALATASARAY, Galatasaray odaklı FENERBAHÇE.

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Ağlak kuşlar gelmiş yine

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Haber YorumlarıAhmet null:

Galatasarayın verilmeyen penaltısını neden göstermiyorsunuz :))

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Gs penaltısını yediniz ama ağlayan gs li gördünüz mü göremezsiniz, biz boşuna fenere emzik demiyoruz.

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Var diyorki oyunu kesmeyin,el kol farketmez.Zaten kimsede görmedi,aman gol oldu,santra.Cahil insanlardan korkun,ne yapacakları belli olmuyor.Eline değmemiş,sansür var bence.

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