Devamı gol oldu, maçın önüne geçti: Bu pozisyonda elle oynama var mı, yok mu?

Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'e konuk olduğu maçta Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gol, tartışmalara neden oldu.

BAŞAKŞEHİR'DEN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Başakşehirli oyuncular, 59. dakikada Barış Alper'in golünden önce Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazda buldu.

HAKEM VAR'I DİNLEDİ, GOL GEÇERLİ

Bunun üzerine Atilla Karaoğlan, oyunu başlatmadan önce VAR'ın incelemesini bekledi.VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası santra yapılmasını istedi. Başakşehir cephesi, bu karara da itirazda bulunsa da sonuç değişmedi ve kısa sürede maçın en çok tartışılan pozisyonu oldu.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS