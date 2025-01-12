Devamı gol oldu, maçın önüne geçti: Bu pozisyonda elle oynama var mı, yok mu?
Galatasaray'ın Başakşehir karşısında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gol, tartışmaları beraberinde getirdi. Ev sahibi takım, golden önce Victor Osimhen'in elle oynadığı itirazında bulundu. Yaklaşık 2 dakika VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu'nun incelemesini bekleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, golü geçerli saydı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'e konuk olduğu maçta Barış Alper Yılmaz ile bulduğu ikinci gol, tartışmalara neden oldu.
BAŞAKŞEHİR'DEN ELLE OYNAMA İTİRAZI
Başakşehirli oyuncular, 59. dakikada Barış Alper'in golünden önce Osimhen'in elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazda buldu.
HAKEM VAR'I DİNLEDİ, GOL GEÇERLİ
Bunun üzerine Atilla Karaoğlan, oyunu başlatmadan önce VAR'ın incelemesini bekledi.VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, yaklaşık 2 dakikalık inceleme sonrası santra yapılmasını istedi. Başakşehir cephesi, bu karara da itirazda bulunsa da sonuç değişmedi ve kısa sürede maçın en çok tartışılan pozisyonu oldu.
İşte o pozisyon;