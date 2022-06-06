Maçı sağ salim bitirmesi mucize! Eski Beşiktaşlıdan Haaland'a saha içinde görülmemiş tehdit - Haberler

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Maçı sağ salim bitirmesi mucize! Eski Beşiktaşlıdan Haaland'a saha içinde görülmemiş tehdit

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Norveç'in, İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Erling Haaland, eski Beşiktaşlı stoper Milosevic hakkında açıklamalarda bulundu. Haaland, Milosevic'in kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

Norveçli golcü Erling Haaland, Beşiktaş'ın eski İsveçli stoperi Alexander Milosevic ile ilgili konuştu. Milosevic'in maçın ilk dakikalarından itibaren kendisiyle iletişimde olduğunu belirtti.

Maçı sağ salim bitirmesi mucize! Eski Beşiktaşlıdan Haaland'a saha içinde görülmemiş tehdit

"AYAĞIMI KIRACAĞINI SÖYLEDİ"

Norveç'in İsveç'i 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Erling Haaland : "Milosevic daha maçın ilk dakikasında bana o...u dedi. Güldüm. Sonra ayağımı kıracağını söyledi. 1.5 dakika sonra gol attım. Sonra da golümü onun önünde kutladım" ifadelerini kullandı. Erling Haaland daha sonra, "Norveç için oynarken çok mutluyum, çok gururluyum. Gol attığım zaman ne kadar gururlandığımı gözlerimden okuyabilirsiniz. Harika bir his. Bu ülkeyi daha fazla mutlu etmek istiyorum. Çünkü, Norveçliler daha fazla mutluluğu hak ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Maçı sağ salim bitirmesi mucize! Eski Beşiktaşlıdan Haaland'a saha içinde görülmemiş tehdit

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Alexander Milosevic Erling Haaland Beşiktaş Norveç İsveç Spor Haberler

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