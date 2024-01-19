RAMS Başakşehir'in başlattığı soruşturma sonrası kadro dışı kalan İsrailli futbolcu Karzev, Maccabi Tel-Aviv'de

Sosyal medyada yaptığı İsrail paylaşımı sonrası RAMS Başakşehir, hakkında soruşturma başlattığı İsrailli futbolcusu Edin Karzev ile yolları ayırma kararı vermişti. Karzev'in yeni adresi belli oldu.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Maccabi Tel-Aviv, Edin Karzev'i Başakşehir'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Karzev yaptığı açıklamada, "Kariyerime başladığım kulübe geri dönmekten büyük mutluluk duyuyorum. Takımın mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alınmıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Edin Karzev'in paylaşımı

ÖZÜR DİLEDİ

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.