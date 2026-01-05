Barcelona'dan sonra Real Madrid de Maccabi Rapyd maçını seyircisiz oynayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Rapyd takımının 6 Ocak'taki Barcelona maçının seyircisiz oynanması kararının ardından 8 Ocak'taki Real Madrid karşılaşması için de aynı karar çıktı.

Real Madrid Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, 8 Ocak'ta Madrid'deki Movistar Arena'da Maccabi Rapyd'e karşı oynanacak maça seyircinin alınmayacağını belirterek, "Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Devlet Komisyonu ile düzenlenen toplantıda, maçın yüksek riskli olduğunun ilan edilmesinin ardından Real Madrid, Ulusal Polis'in yaptığı tavsiyeye uymaktadır." denildi.

Real Madrid karşılaşmanın seyircisiz oynanmasından dolayı bilet paralarının hızlı ve otomatik bir şekilde geri ödeneceğini, sezonluk kombinesi olanlarda ise gelecek sezona yönelik indirim yapılacağı bildirdi.

Barcelona Kulübü, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, Maccabi Rapyd maçının seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

İspanya'da ilk Katalonya ardından Madrid'de yüzlerce sivil toplum kuruluşu (STK), " İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı meşrulaştırmanın ve sporu kullanarak insan hakları ihlallerini görünmez kılmanın bir yolu" olduğu gerekçesiyle Maccabi Rapyd maçının iptal edilip İsrail'in protesto edilmesi için haftalardır girişimlerde bulunuyor.

Son olarak Madrid'de 250'den fazla STK yayımladığı manifestoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

" İsrail'i temsil eden takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımı, süreklilik arz eden işgal, apartheid ve imha politikasını aklamak için sporun bir araç olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Filistin halkına karşı soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından soruşturulan İsrail devletinin uluslararası alanda normalleşmesine katkıda bulunmaktadır. Spor, uluslararası suçlardan ayrı kalamaz veya sözde tarafsızlığın arkasına saklanamaz. Bu maçın oynanmasına izin vermek siyasi ve sembolik bir suç ortaklığıdır."

İspanyol STK'ler gerek yarın Barselona'daki Palau Blaugrana gerekse 8 Ocak'ta Madrid'deki Movistar Arena önünde İsrail'i protesto gösterileri düzenleyecek.