Macaristan'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'na depremzede sporcular davet edildi

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen 19'uncu Dünya Atletizm Şampiyonası'na 21 depremzede sporcu davet edildi. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana illerinden gelen 11'i kız 10'u erkek toplam 21 depremzede sporcu, Budapeşte'ye davet edildi. Sporcular, hem şampiyona atmosferini deneyimleyecek hem de Budapeşte'yi gezecek. Davetin ardından sporcular yurda dönecek.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen 19'uncu Dünya Atletizm Şampiyonası'na 21 depremzede sporcu davet edildi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana illerinden 11'i kız 10'u erkek toplam 21 depremzede sporcu, Macaristan hükümeti tarafından Budapeşte'ye davet edildi. Atletizm ile uğraşan depremzedeler, hem şampiyona atmosferini yerinde deneyimleyecek, hem de antenörleriyle beraber Türk kültüründen izler taşıyan Budapeşte'yi gezme imkanı bulacak. 2 gün sürecek davetin ardından sporcular, ayın 24'ünde yurda dönecek.